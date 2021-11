Etats – Unis : une étude établit un classement des villes où il fait bon vivre pour les amoureux des livres

New York ou Los Angeles sont connues pour avoir inspiré certains des plus grands noms de la littérature. Mais on ne peut pas en dire autant de toutes les villes américaines. Une nouvelle étude établit un classement des destinations où emménager (et à éviter) aux États-Unis pour les amoureux des livres.

Il semblerait que la Californie soit un État particulièrement accueillant pour les personnes à l’appétit littéraire vorace. Pasadena occupe la première place du classement grâce à ses nombreuses librairies et aux événements littéraires qui y sont organisés chaque année.

Elle est talonnée par Seattle dans l’État de Washington. Rien de bien étonnant étant donné que l’UNESCO en a fait une de ses villes créatives de littérature en 2017. De nombreux facteurs ont motivé cette décision : Seattle accueille de nombreux événements littéraires comme le Short Run Comix and Arts Festival, qui présente des bandes dessinées indépendantes et des œuvres auto-publiées, et la conférence annuelle de la Pacific Northwest Writers Association.

Si Jersey City a obtenu la troisième place grâce à son nombre impressionnant de libraires, New York n’est, elle, qu’en quatrième position. Des grandes métropoles comme Chicago (N°13) et San Francisco sont plus bas dans le classement (N°19). Mais ce n’est rien comparé à Joliet dans l’Illinois et Sunrise Manor dans le Nevada, qui occupent les dernières places de ce top 200. Ces deux villes sont toutefois bien plus petites que la plupart de leurs rivales, ce qui explique probablement pourquoi leurs habitants ne peuvent pas profiter de nombreuses activités littéraires.