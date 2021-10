Est-il trop tôt pour revivre la crise du Covid-19 à travers les romans ?

Deux de ces ouvrages à paraître sont signés des auteurs parmi les plus populaires du moment : la romancière américaine Jodi Picoult et la Canadienne Margaret Atwood , qui s’est lancée dans un "roman collaboratif" , avec d’autres écrivains, sur des habitants de Manhattan rapprochés par le confinement.

L’ouvrage collectif qu’elle a supervisé – "Fourteen Days : An Unauthorised Gathering" ("Quatorze jours : Un rassemblement non autorisé"), doit sortir en 2022 et sera l’un des premiers témoignages de la façon dont la fiction peut s’emparer d’un thème d’actualité encore brûlant.

L'auteur Jodi Picoult assiste à la première mi-saison "Outlander" au Ziegfeld Theatre le 1er avril 2015 à New York. © 2015 Mark Sagliocco / Getty Images

Auteure de succès traduits dans plus de trente langues, Jodi Picoult publiera dès le mois prochain un roman construit sur l’histoire d’une touriste bloquée loin de son pays par la pandémie. Intitulé "Wish You Were Here", il s’agissait, selon l’Américaine, "de donner un sens à 2020".

Les artistes sont censés trouver un sens aux choses que nous ne comprenons pas et une pandémie mondiale en fait partie

a expliqué l’écrivaine qui n’est pas présente à Francfort mais a répondu aux questions écrites de l’AFP.

Jodie Picoult est éditée en français chez Actes Sud

Si moins d’éditeurs et d’auteurs ont fait le déplacement à Francfort cette année, l’Allemand John von Dueffel y présentera vendredi "The Angry and The Guilty", l’histoire d’une femme devant se mettre en quarantaine au moment où le patriarche de la famille est en train de mourir.