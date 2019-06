Entretien avec Alain Badiou pour son essai critique "Méfiez-vous des blancs, habitants du rivage"

L'interview d'Alain Badiou - l'interview de Pascal Goffaux - 05/06/2019 Le philosophe Alain Badiou, 82 ans, connu pour son engagement maoïste et sa défense du communisme, publie un essai critique aux éditions Fayard. Méfiez-vous des blancs, habitants du rivage stigmatise le colonialisme et aborde la question des migrants l’opposant, non sans créer une polémique, à celle des gilets jaunes.