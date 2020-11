"Enlivrez-vous" avec un bouquin et une bouteille de vin, livrés directement à votre domicile

Vous êtes fan de littérature et de bons vins ? Vous avez envie de faire de belles découvertes et de soutenir les commerces locaux ? Alors la box "Enlivrez-vous" est faite pour vous !

Cette idée originale, on la doit à trois copines amatrices de vin et de lecture : Marie-Christine, Marlène et Camille, qui tiennent depuis deux ans un club de lecture privé. "On se réunit, avec une quinzaine de copains, une fois par mois et on se partage des coups de cœur littéraires et viticoles. C’est en mai, durant le premier confinement, qu’on a eu l’idée de ne plus limiter nos coups de cœur à notre cercle d’amis. On a alors pensé à une box" explique Marlène.

Leurs coups de cœur littéraires et viticoles, les trois copines de "Enlivrez-vous, la box", les partagent désormais sous forme de box. Le concept est simple : Marie-Christine, Marlène et Camille vous proposent des sélections de livres au format poche sous forme de mots-clés. De cette manière, vous pouvez facilement reconnaître un livre que vous avez déjà lu et vous pouvez également choisir votre box en fonction de votre genre de prédilection, tout en conservant la surprise de l’intrigue qui vous attend ! Le livre arrivera avec le quatrième de couverture recouvert, afin de garder le suspense jusqu’au bout ! Vous pouvez aussi vous laisser surprendre totalement par une box à l’aveugle : un accord mots-vin blanc ou rouge. Une fois les box vendues, les sélections sont dévoilées sur la page Facebook et le compte Instagram de "Enlivrez-vous, la box".

Les accords mots-vins sont sélectionnés par Camille, qui est cheffe de cuisine et sommelière : "C’est un peu comme au restaurant, quand le sommelier sélectionne un vin qui s’adapte parfaitement avec votre plat : l’accord mets-vin. Ici, c’est tout pareil, sauf qu’à la place du plat, nous avons mis un livre qui s’accorde d’une manière ou d’une autre avec le vin : en jouant plutôt sur le nom, l’illustration ou une idée commune au fil des pages et des verres…”

Le véritable plus de cette box, c’est que Marie-Christine, Marlène et Camille ont mis un point d’honneur à travailler avec des commerces locaux. "L’idée c’était de soutenir les indépendants qui sont dans une situation difficile en ce moment. On travaille uniquement avec des librairies et des cavistes indépendants, nos adresses coup de cœur !" explique Marlène.

La box revient à 30€, hors frais de port. Si vous habitez à Bruxelles, vous pouvez passer récupérer votre box au point d’enlèvement, sinon elle vous sera livrée à vélo. Si vous habitez hors Bruxelles, les filles vous l’envoient par Bpost ou Mondial Relay directement à votre domicile !

Avant de rendre le concept ouvert à tous, les 3 copines ont testé la box auprès de leurs amis pour régler quelques ajustements. La première édition publique de la box "Enlivrez-vous, la box", celle d’automne, a été un véritable succès : 130 personnes l’ont commandée, aux quatre coins de la Belgique. Audrey, une jeune bruxelloise adepte de littérature s’est laissée séduire par la box d’automne : "Je trouve le concept génial ! Les livres et le vin sont mes deux passions dans la vie donc j’ai craqué direct ! J’ai aussi apprécié le fait que la box soutienne des indépendants et que les filles fassent du sur-mesure pour chaque client."

Marie-Christine, Marlène et Camille comptent mettre en place des envois de box 4 à 5 fois par an. Chaque édition proposera quant à elle entre 10 et 15 choix différents. La prochaine aura lieu pour les fêtes de fin d’année : "On sait qu’on risque de devoir passer les fêtes de manière différente cette année. La box est une super idée pour surprendre nos proches tout en soutenant les commerces locaux !"

Suivez "Enlivrez-vous, la box" sur Instagram, Facebook et leur site internet.