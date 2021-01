En province de Liège, un site pour commander les livres d'une quarantaine de bibliothèques

Un nouveau portail, intitulé MaBibli.be, rassemble désormais une quarantaine de bibliothèques publiques en province de Liège, a annoncé mardi le département de la lecture publique de la Province de Liège.

Ce nouveau portail a été mis en service lundi après plusieurs mois de travail et deux semaines de fermeture des bibliothèques pour installer l’outil et former le personnel à son utilisation. En remplacement du logiciel Aleph, devenu obsolète, MaBibli.be permet d’effectuer des recherches parmi les collections d’une quarantaine de bibliothèques du réseau provincial.

Dès l’arrivée sur le site, le changement est perceptible : l’environnement est convivial, ergonomique et intuitif

souligne le département de la lecture publique de la Province de Liège. Différentes fonctionnalités s’offrent à l’internaute : "catalogue via le moteur de recherche, ressources numériques, ludothèque, artothèque, espace public numérique (EPN)…", détaille le département.

Des coups de cœur sont mis en avant sur la page d’accueil, qui offre aussi une interface de questions-réponses entre le public et les bibliothécaires du réseau provincial. Les utilisateurs peuvent réserver directement livres et documents, pour ensuite aller les retirer dans leur bibliothèque grâce au système de "Take Away".

Un nouveau portail d’autant plus utile en cette période de crise sanitaire sachant que certaines bibliothèques restent fermées ou sont plus difficilement accessibles.

►Vers MaBibli.be