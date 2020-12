Elena Ferrante partage la liste de ses 40 livres favoris, tous écrits par des femmes

En panne d’idées de lecture ou de bouquins à glisser sous le sapin ? Cherchez de l’inspiration dans la liste que l’autrice de "La vie mensongère des adultes" a partagée. Elle y mentionne ses 40 livres préférés et ils sont tous écrits par des femmes !

Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Margaret Atwood, Toni Morrison, Zadie Smith, Alice Munro, Ingeborg Bachmann, ou encore Joyce Carol Oates… Toutes ces autrices ont écrit des livres sur des expériences de femmes, raison pour laquelle Elena Ferrante les a choisies dans sa sélection intitulée "Histoires de femmes avec deux pieds, et parfois un, au XXe siècle."

Cette liste a été publiée en partenariat avec son éditeur anglais, Europa Editions sur le site internet "Bookshop.org", un outil lancé cette année aux USA qui permet aux librairies indépendantes de vendre à distance, malgré la crise du coronavirus. Le site Bookshop souhaite rassembler les petits libraires pour faire face au géant Amazon. Selon Bookshop, plus de 1000 librairies américaines sont déjà inscrites sur le site et la version britannique en compte 300.

L’autrice italienne aurait pu percevoir 10% de commission sur chaque vente d’ouvrages réalisée via sa liste, selon le fonctionnement du site. Elena Ferrante a cependant choisi de reverser la somme totale aux 300 libraires britanniques inscrits sur Bookshop.

Plusieurs autrices ont déjà exprimé leur plaisir de se retrouver dans la liste des livres favoris d’Elena Ferrante d’après le Guardian. Zadie Smith a notamment déclaré : "La lecture de tout Ferrante d’abord lentement, en italien, puis avec une vitesse obsessionnelle, en anglais, a été deux des grandes expériences de lecture de ma vie. Je suis ravi de participer à cette merveilleuse initiative au nom des librairies indépendantes." L’autrice japonaise Mieko Kawakami a quant à elle déclaré ceci: "Entendre qu’elle a lu mon travail, et que cela a en quelque sorte touché son monde créatif, m’apporte la plus grande joie et me remplit de courage."

Si la liste est majoritairement composée d’autrices britanniques (le but étant de faire fonctionner les librairies locales d’Angleterre), Elena Ferrante a tout de même proposé une belle diversité d'écrivaines. Elle a notamment mis de nombreuses autrices italiennes à l’honneur et on compte au total quatre Françaises. Vous y ferez sans aucun doute de belles découvertes. Si certains de ces ouvrages vous intéressent, n’oubliez pas d’aller le chercher dans votre librairie la plus proche afin de faire vivre le commerce local.

Bonne lecture !