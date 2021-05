Du 6 au 16 mai, la Foire du livre de Bruxelles se visitera virtuellement

Côté belgo-belge , la Foire du livre constitue depuis longtemps un trait d’union privilégié entre les littératures du Nord et du Sud du pays. Cette année, quotidiennement, Un flirt par jour , donnera lieu à des échanges passionnés de couples franco-néerlandophones, tels Seckou et Lisette Lombé ou Caroline Lamarche et David Van Reybrouck. Mais, au préalable, une date à ne rater sous aucun prétexte, c’est le 5 mai à midi : vous êtes invités à un mariage en la chapelle de Nassau ! Celui de Lize Spit et de Thomas Gunzig , en présence de Carl Norac et Mustafa Kör, l’actuel et le futur poète national … Un grand moment de surréalisme à la belge, tout en poésie.

L'affiche de la Foire du livre 2021 © DR

Dans cette époque difficile de pandémie mais aussi de réchauffement climatique, les rendez-vous Et si nous prenions soin de nous ? proposés par la Maison du Livre de St-Gilles, seront le terrain de rencontres avec Thierry JANSSEN et Ilios KOTSOU, Adélaïde CHARLIER, Esmeralda de BELGIQUE, Anuna DE WEVER et Sandrine DIXSON-DECLÈVE, ainsi que Gabriel RINGLET et L’HOMME ÉTOILÉ, toutes personnalités qui offriront l’opportunité d’envisager le monde d’après…

La Foire du livre vous proposera aussi des visites guidées… depuis votre chaise ou votre fauteuil ! Des plongées dans Bruxelles, l’insolite au cours desquelles des auteurs et des comédiens vous emmèneront, entre autres, dans un "Gueuloir poétique" au cœur des Galeries Royales Saint-Hubert ou à "L’Hectolitre", un ancien club échangiste, où Adeline Dieudonné et Victoire Tuaillon parleront domination et déconstruction des masculinités ! Quant à l’Église protestante de Bruxelles, elle accueillera Edna et Cléo, deux drag-queens et quelques autres invités qui s’interrogeront sur les questions de genres et de sexualité dans la littérature. Vous serez même invités à une "murder-party" à la KBR, en ligne, où des auteur.e.s belges de polar sont supecté.e.s de meurtre !

Pas de Foire du livre de Bruxelles sans un focus sur les jeunes ! Chaque jour, ils auront rendez-vous pour Le quatre-heure littéraire en famille, une plongée dans la littérature pour enfants. Il y aura même des ateliers coloriage avec " Colorie, C’est du belge " et de dessin, avec Joann PILET… où il n’est pas obligatoire d’être un enfant pour participer !

Enfin, afin de rendre le livre palpable, de nombreux commerces, bibliothèques, centres culturels et librairies transformeront leurs vitrines en exposition éphémère, accessible à toutes et tous ! Et, comme une Foire du livre sous-entend les sacro-saintes dédicaces, plusieurs auteurs vous fixeront rendez-vous dans diverses librairies !

Le programme complet de cette Foire du livre de Bruxelles, hors normes, est disponible sur www.flb.be. Bonne fête littéraire !!!