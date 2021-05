Des maux et du flow : la rencontre entre Gringe et Joy Sorman à la Foire du Livre

L’un est rappeur, l’autre est écrivaine. Gringe et Joy Sorman se sont rencontrés à l’occasion de la Foire du Livre, partageant tous les deux des points communs, comme la thématique de leurs derniers livres respectifs : l’univers psychiatrique.

Ensemble, on aboie en silence est le premier livre de l’acteur et rappeur Gringe, qui fut le complice d’Orelsan. Ce témoignage écrit à quatre mains avec son frère plonge le lecteur dans le quotidien d’une personne schizophrène et de son entourage. Sur la même thématique, Joy Sorman publie A la folie, dans un genre qu’elle a souvent pratiqué : la littérature d’immersion.

J’ai passé un an dans un hôpital psychiatrique en France, j’allais dans le service une fois par semaine. Je n’avais aucun lien avec cet univers-là, je suis arrivée en tant que novice. Je raconte à la fois la vie des patients et des soignants. Je me mets en scène dans le livre comme un écrivain qui débarque dans un monde étranger et qui vient perturber la vie du service. Les émotions y sont vives et contrastées. C’est une expérience humaine forte.

Complémentarité

Alors que Gringe raconte cette vie quotidienne en dehors de l’hôpital, Joy Sorman se plonge dans l’intérieur de cet univers. "Avec Gringe, nous avons deux points de vue très complémentaires" explique l’écrivaine française. "Je parle de l’intérieur de la boîte étanche de l’hôpital psychiatrique. Gringe a, lui, plutôt le point de vue de la famille, de l’entourage."

Ensemble, pour leur première rencontre, ils ont abordé la question de manière très libre et spontanée. "C’était d’autant plus riche que Gringe est un artiste rappeur et comédien, du coup ce n’est pas la même façon de parler. Faire dialoguer un auteur et un rappeur permet de dire autre chose. Moi-même je me sentais aussi plus libre dans la parole. Il y avait pas mal de points communs sur la place qu’on occupe dans le livre, la manière dont on témoigne pour les autres, comment on dit " je ", comment on apparaît, la part d’oralité dans l’écriture et puis une forme de bienveillance, d’empathie pour les malades."