Des cours de latin (ou de yoga) à la Maison d'Erasme, ça vous tente ?

Apprendre le latin en dehors des circuits scolaires, c’est possible. Depuis quelque temps, la Maison d’Erasme, à Anderlecht, vous propose des cours particuliers pour vous initier ou perfectionner votre niveau. En simplifiant et en illustrant, la langue antique n’aura bientôt plus de secrets pour vous. Ou peut-être préférez-vous une séance de yoga dans le calme du jardin d’Erasme ? Le célèbre humaniste a consacré une bonne partie de son œuvre à la pédagogie du latin, qu’il voulait vivante et attractive. C’est dans cet esprit que la Maison d’Érasme organise un cours de latin à deux degrés, initiation et perfectionnement. Le cours se donne le mardi de 18h à 19h30.

Premier cycle : initiation Il commence tous les deux ans et utilise une méthode différente de celle de l’enseignement, appelée Lingua Latina per se illustrata. Vous vous éloignerez de l’utilisation intensive du dictionnaire et partirez à la découverte de la langue grâce à des textes faciles et des exemples concrets. Les mots sont toujours introduits dans un contexte qui permet d’en comprendre le sens. La grammaire se complexifie au fil des chapitres jusqu’à permettre à l’élève de lire des textes complexes. Notez qu’il n’y a ni examens, ni contrôles. Un nouveau cycle a commencé en octobre 2020, en ligne vu les restrictions sanitaires. Il est toujours possible de le rejoindre moyennant un petit rattrapage à effectuer à domicile ou d’avoir une petite base de latin.

Deuxième cycle : perfectionnement Une fois que vous vous êtes aguerri à l’apprentissage de la langue, il ne vous reste plus qu’à vous perfectionner. Ce second cycle peut être suivi autant d’années que nécessaire, et vous propose la lecture de textes en prose ou de poésies de l’Antiquité à la Renaissance : Platon, Ovide, Ésope, Virgile, Thomas, More, Érasme, César, Tite-Live, Suétone, et bien d’autres. ► A lire aussi : Quand Erasme se faisait censurer par l’Eglise