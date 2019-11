Des conseils lecture pour ados sous forme de cartes de métro

L’automne est définitivement arrivé et avec lui ses giboulées, son vent froid et ses pluies qui vous transpercent jusqu’à l’os ! Bref, de quoi avoir envie de passer ses journées au coin du feu à bouquiner….

Il est parfois difficile d’intéresser son ado à la lecture et de le décoller de la télé, son smartphone ou la playstation les jours de pluie… Pour l’aider à choisir un bouquin qui sera susceptible de lui plaire, une blogueuse canadienne a mis au point d’ingénieuses cartes de métro littéraires.

"Sophie lit", est le blog de Sophie Gagnon Roberge, enseignante de français au secondaire. Elle a mis au point des cartes de métro littéraires pour intéresser ses élèves à la littérature : "J’aime découvrir quel type de lecteurs ils sont ainsi que leurs coups de cœur et ce qu’ils n’ont pas aimé pour construire à partir de cela et leur proposer des pistes littéraires qui sauront les captiver. L’idée du métro littéraire est donc venue de cette envie de leur offrir la possibilité de faire des liens entre les livres, d’abord avec des thèmes, la guerre et la maladie, puis avec cette rentrée littéraire" explique-t-elle sur son blog.

Concrètement, la carte donne des indications par rapport au genre de lecture mais aussi sur le niveau de difficulté. C’est vrai, qu’il est parfois difficile de s’y retrouver en librairie parmi tous les rayons pour trouver un titre qui nous plaît réellement.

Les cartes de métro littéraires proposées par Sophie sont interactives. Si vous cliquez sur un titre, vous allez pouvoir découvrir sa couverture et son résumé. L’enseignante donne plusieurs conseils sur son blog pour utiliser ses cartes avec des élèves, elle y émet des idées de travaux/devoirs/réflexions à faire avec les étudiants en fonction de leurs choix de lecture.