"Derniers domiciles connus", Thierry Luthers vous emmène dans les cimetières du Hainaut

Journaliste depuis 39 ans, Thierry Luthers est également historien de formation. Passionné par les tombes, il parcourt le pays pour recenser toutes les sépultures des personnalités belges, du sport à la politique en passant par les arts et le monde de l’industrie.

Après Liège, Bruxelles et sa périphérie, Namur-Luxembourg et le Brabant Wallon, c’est cette fois la Province du Hainaut qui est à l’honneur dans le cinquième tome de sa collection Derniers domiciles connus.

Le Hainaut est une terre de travail et de grands industriels, notamment dans le domaine de la sidérurgie et de la verrerie. Vous y découvrirez toutes ces grandes dynasties familiales qui ont marqué leur région. Mais aussi de grands champions sportifs comme le cycliste Claudy Criquielion ou le footballeur Georget Bertoncello, des ténors politiques avec deux Premiers ministres catholiques en fonction à des moments critiques de notre histoire : le vicomte Van Zeeland face à la montée du rexisme et Jean Duvieusart au cœur de la question royale. Des artistes de tout premier plan comme le peintre Jean Ransy ou l’auteur de BD Paul Cuvelier, et quelques grandes familles princières, de Chimay à Beloeil avec les Princes de Ligne.

C’est une sorte de dictionnaire des personnalités du Hainaut que j’ai recensées, parce qu’il y en a quand même 1700 dans 150 pages, à travers presque 500 cimetières - Thierry Luthers

Des nécropoles incontournables comme le cimetière de Mons ("coup de cœur" de l’auteur) aux petits cimetières, tous appartiennent au patrimoine funéraire et historique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le tome 5 de Derniers domiciles connus est paru cette semaine aux éditions Luc Pire.