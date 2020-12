Découvrez quelles célébrités ont habité Bruxelles dans un livre !

Quel est le point commun entre Jacques Brel, Audrey Hepburn et Alexandre Dumas ? Tous ont habité Bruxelles ! Pour découvrir où et dans quelles circonstances, il faudra lire le passionnant bouquin "Bruxelles, demeures de célébrités".

"Bruxelles, demeures de célébrités" est un ouvrage qui vient de paraître chez 180° Editions par l’écrivain et journaliste Hervé Gérard. Pour illustrer les nombreuses anecdotes, l’auteur a fait appel à Quentin Heroguer, illustrateur de bande dessinée qui a notamment reçu le premier prix du festival de la BD de Saint-Malo en 2018.

De grands artistes et penseurs ont vécu à Bruxelles et pas que dans des châteaux ou de magnifiques demeures bourgeoises ! Ateliers, appartements, chambres d’hôtels, maisons : nombreux sont les lieux bruxellois insoupçonnés qui ont vu passer des célébrités telles que les sœurs Brontë, Hergé, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Magritte, Jacques Brel, Barbara, Audrey Hepburn et bien d’autres encore !

L’auteur lui-même confie avoir été surpris du nombre de personnalités ayant habité notre belle capitale : "Partir à la découverte des maisons qui ont été habitées par des personnalités, c’est au départ ignorer qu’elles étaient si nombreuses. C’est aussi se remémorer que la Belgique depuis sa création est une terre d’exil qui a vu défiler dans ses frontières les proscrits les plus célèbres, surtout au 19e siècle" confie Hervé Gérard au début de son ouvrage.

Le livre présente les différents lieux et personnalités par commune. Ainsi on apprend qu’à 1000 Bruxelles, Charlotte et Emily Brontë sont venues étudier la langue de Voltaire dans une école remarquable ouverte par Constantin Héger. Plus tard, Charlotte Brontë, autrice de "Jane Eyre", décidera de revenir à Bruxelles pour enseigner l’anglais dans cette même école ! On apprend qu’elle était en réalité folle amoureuse de Constantin Héger, un amour qui n’était malheureusement pas partagé.

L’histoire de l’icône du cinéma Audrey Hepburn nous emmène à Ixelles puisque c’est là que l’actrice est née en 1929 et où elle passera tout de même les 10 premières années de sa vie.

On quitte à présent le glamour du monde du cinéma pour découvrir que le célèbre homme politique russe Lénine est passé par de nombreux endroits de la capitale ! On peut notamment citer le restaurant ixellois "Le Coq d’Or" situé à l’époque à la rue de Namur, où le chef des Bolcheviques a donné plusieurs meetings devant une salle comble. Lénine a également donné un grand discours à "La Maison du Peuple", mythique bâtiment de l’œuvre de Victor Horta à 1000 Bruxelles.

Direction le monde de la sculpture à présent : saviez-vous que le célèbre "Penseur" de Rodin avait été réalisé dans un atelier à Ixelles ? ! Le sculpteur aimait d’ailleurs beaucoup notre capitale : "Ah ! Que de beaux jours de pensées et de silences j’ai eus dans la forêt de Soignes ! C’est la Belgique qui m’a tout appris sur la lumière" écrit-il.

Pour découvrir comment la Belgique a inspiré de nombreux romans de Marguerite Yourcenar, dans quel jardin d’Anderlecht le penseur Erasme a passé beaucoup de temps ou encore dans quel théâtre bruxellois la chanteuse Barbara a fait ses débuts, il faudra lire le livre !

"Bruxelles, demeures de célébrités" est rempli d’anecdotes toujours bien utiles pour briller en société lors d’un dîner ou pour remporter une série de camemberts colorés au jeu Trivial Poursuit ! C’est aussi et surtout l’occasion de redécouvrir l’histoire de notre capitale ainsi que de nombreuses célébrités, avec un angle original. Un livre à glisser sous le sapin pour les fans d’histoire et d’anecdotes en tous genres.