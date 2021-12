Découvrez "La tête dans les nuages", un livre-cd pour enfants rêveurs !

Votre enfant a-t-il la fâcheuse tendance à vous dire "Non !" dès que vous lui demandez quelque chose ? Il se reconnaîtra probablement dans les histoires de "Monsieur Non-Non"!

"Monsieur Non-non" un petit garçon de quatre ans, qui vit à la campagne avec ses parents. En 2020, il s’est retrouvé confiné avec sa famille. Comme beaucoup de petits enfants de son âge, il déborde d’imagination et aime vivre plein d’aventures. En plus d’être un doux rêveur, ce petit garçon a un caractère bien affirmé et apprécie particulièrement dire "Non !". "Non, non et non ! Je n’ai aucune envie de passer ma journée à ranger ma chambre. Pourquoi devrais-je encore être sage ? Saint-Nicolas et père Noël sont déjà passés !" peut-on lire dans le livre.

Compositeur de chansons pop et passionné par la langue française, son papa, Nicolas V.O., décide d’écrire une chanson pour rendre hommage à son petit garçon un brin têtu mais surtout malicieux. Une chanson en entraînant une autre, c’est ainsi que le projet de "Monsieur Non-Non" est né : "Ce projet est né pendant le confinement. Je passais tellement de temps avec mon fils, qu’un matin, guitare dans les mains, une petite chanson est née : 'Monsieur non-non'. Je me suis dit que j’allais la mettre en scène et la poster sur les réseaux sociaux. Tout de suite, j’ai eu un retour très positif de la part de mon entourage mais aussi de gens que je ne connaissais absolument pas. J’ai donc décidé de créer une chanson et une capsule vidéo par semaine. Aujourd’hui j’ai décidé d’en faire un vrai album et d’enregistrer ces douze chansons dans un livre-cd" explique Monsieur Nicolas dans une vidéo de présentation du projet.

Quelques mois plus tard, c’est un livre-cd qui voit le jour ! Pour réaliser ce projet, Monsieur Nicolas a su s’entourer de musiciens talentueux : Thomas Semence (guitariste de Jean Louis-Aubert ou Raphael), Jean-François Assy (bassiste et violoncelliste d’A. Bashung, de Daan ou de H-F Thiéfaine), Didier Fontaine (batteur et percussionniste) ainsi que David Minjauw (ingénieur du son). Le livre-cd est vraiment une aventure familiale puisque c’est la femme de "Monsieur Nicolas", Julie De Wever, qui a écrit les textes des histoires du livre. Chaque chanson a aussi été illustrée par un illustrateur de talent : Arnold Hovart. Il est notamment l’illustrateur des livres : "L’injuste Destin du Pangolin" de J. Colin, A. Dieudonné, S. Ministru, E. Russon, M. Leroy, "Baïla, la petite louve" d’A. Dieudonné ou encore "Kapper Tom" de D. De Vos.

Un joli projet qui se lit et s’écoute et qui rappelle aux enfants que les rêves n’ont pas de limites ! "Nous avons un souci constant d’apporter joie, finesse et humour à la création. A travers cet univers poétique, nous voulons plonger les enfants dans un monde féerique où tout est possible" expliquent Julie et Nicolas.

"La tête dans les nuages" se décline également en version spectacle. Sur scène, Monsieur Nicolas interprète les chansons à la guitare, accompagné par Emile Warny. Tout au long du spectacle, les enfants sont invités à chanter, danser, taper du pied ou encore imiter les bruits de monstres.

Pour découvrir toutes les chansons du livre-cd et vous procurer ce bel objet, rendez-vous ici !