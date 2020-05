"Déconfinement" : le mot fera son entrée dans le Petit Robert (numérique) en 2021

Sur toutes les lèvres mais absent du lexique, le mot "déconfinement" fait enfin son entrée dans le Petit Robert à côté de mots moins réjouissants comme "covid".

"Parfois, tout s'emballe, et des mots qu'on n'avait pas forcément vus venir s'imposent massivement dans l'usage courant. C'est ce qui arrive avec les mots 'covid', 'déconfinement' (...) 'télétravailler' ou encore 'téléconsultation', passés dans l'usage quotidien avec la même brusquerie et la même rapidité que la pandémie à laquelle il nous faut faire face", ont expliqué jeudi les rédacteurs du Petit Robert en présentant l'édition 2021 de leur dictionnaire.

L'édition numérique dans un premier temps

"Covid", mot masculin ou féminin, précise le Petit Robert ou "déconfinement" ne seront insérés que dans les éditions numériques du Robert. Il faudra encore un peu patienter pour les trouver dans la version papier.

Les mots nouveaux de la version papier de l'édition 2021 du Petit Robert (en librairie à partir du 4 juin) ne se limitent par contre pas à la sphère sanitaire. Parmi les mots nouveaux on relève "cloud", "collapsologie" ou "sexto". Si beaucoup de nouveaux mots sont d'origine anglo-saxonne, on se régale avec les mots venus de la francophonie.

"Avoir le cul dans le beurre", une expression bien de chez nous

On apprend ainsi qu'en Belgique, lorsqu'il fait "douf", c'est que le temps est lourd. On qualifie de "nareux" ceux qui se montrent difficiles quant à la propreté de la nourriture et des couverts. Un "succès bête" est un succès considérable alors qu'un "bête papier" est un papier ordinaire, sans importance. "Avoir le cul dans le beurre", c'est vivre dans l'aisance. Quant à l'expression "pincer son français", elle signifie "parler le français avec une certaine préciosité ou avec l'accent parisien".