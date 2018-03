Décès de la romancière et féministe libanaise Emily Nasrallah

Emily Nasrallah, célèbre romancière libanaise et militante pour les droits des femmes, est décédée mercredi à l'âge de 87 ans, a annoncé sa maison d'édition.

"Nous sommes tristes d'avoir perdu Emily Nasrallah, la femme et l'écrivaine", a déclaré à l'AFP Emile Tyan, président de la maison d'édition al-Dar.

"On ne peut séparer Emily l'écrivaine de la femme intelligente, instruite, calme et puissante qu'elle était", a-t-elle ajouté.

Auteure de romans, de livres pour enfants et de nouvelles, Emily Nasrallah avait notamment orienté son oeuvre sur les thèmes de la famille et de l'émigration, ainsi que sur l'identité et les conséquences de la guerre civile libanaise (1975-1990).

Mère de quatre enfants, elle s'était lancée dans le journalisme avant de se distinguer par ses talents littéraires. Son premier roman, "Oiseaux de septembre", publié en 1962, lui avait valu trois prix littéraires arabes.

Elle venait de publier cette semaine son dernier livre intitulé "Les temps heureux", un voyage à travers le Liban des années 1950 au gré des rencontres avec des femmes et des militants.

"Aujourd'hui, le Liban et le monde arabe ont perdu (...) une icône littéraire, un symbole de la créativité libanaise et une militante des droits des femmes", a écrit le Premier ministre Saad Hariri sur Twitter.