Décès de l’autrice féministe afro-américaine bell hooks

L’autrice féministe afro-américaine bell hooks est décédée mercredi à 69 ans, a annoncé sa famille.

Née Gloria Jean Watkins en 1952, bell hooks --son nom de plume (en minuscules) en hommage à son arrière-grand-mère Bell Blair Hooks-- est morte dans sa maison du Kentucky "entourée de sa famille et de ses amis", a tweeté sa nièce, Ebony Motley.

Le Berea College du Kentucky, où elle enseignait depuis 2004, a précisé qu’elle avait souffert d'"une longue maladie".

Elle a publié son premier recueil de poèmes "And There We Wept" en 1978.

Elle a été saluée en 1981 pour "Ain’t I a Woman ? Black Women and Feminism", dans lequel elle examinait l’impact du sexisme et du racisme sur les femmes noires, ainsi que le racisme au sein du féminisme, plaidant pour un mouvement plus inclusif.

Elle a ensuite publié une quarantaine d’ouvrages, de la poésie à la littérature jeunesse, explorant non seulement le féminisme, le racisme mais aussi l’amour.