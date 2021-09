Débat sur la mémoire du colonialisme au Canada : autodafé suspendu après un tollé mondial

Le Conseil scolaire catholique canadien Providence a annoncé la révision de son processus de retrait d’ouvrages jeunesse jugés néfastes aux autochtones et la mise sur pause de son projet de cérémonies pour brûler les livres, indique mercredi Radio Canada. La décision de retirer et brûler des livres non conformes aux autochtones canadiens avait déclenché une vague de protestation.

Environ 200 livres dont le contenu devait être évalué échappent à l’autodafé. Selon Radio-Canada, on y retrouvait "L’Oreille cassée" et "Tintin et les Picaros", huit BD de Lucky Luke et le roman du film Avatar.

Les révélations de Radio Canada selon lesquelles la "gardienne du savoir" autochtone qui a accompagné le conseil scolaire, Suzy Kies, n’est pas autochtone a accéléré la décision de la direction du groupe scolaire.

"Nous sommes profondément troublés et inquiets", écrit la porte-parole du CSC Providence, Lyne Cossette. "Nous avions la certitude que Suzy Kies était de descendance autochtone. […] Nous nous étions fiés à sa parole", dit-elle sur Radio Canada.

Des bandes dessinées, des romans et des encyclopédies qui présentaient des images ou un langage injurieux envers les communautés autochtones ont été retirés des bibliothèques d’une trentaine d’écoles en Ontario, au Canada, et certains brûlés lors d’une cérémonie de "purification par la flamme" en 2019. Un geste révélé mardi soir par Radio Canada et qui fait débat dans un pays dont l’histoire est marquée par sa politique d’assimilation forcée des Premières Nations.

Le Conseil scolaire catholique Providence, qui regroupe 30 écoles francophones du sud-ouest de l’Ontario, a détruit ou recyclé quelque 5000 ouvrages dans un but de réconciliation avec les peuples autochtones, d’après le média canadien. Une trentaine de ces livres ont été brûlés durant une cérémonie filmée, dont la vidéo était destinée aux enfants dans un but éducatif, selon les porteurs du projet. Les cendres ont ensuite servi d’engrais pour planter un arbre et tourner "du négatif en positif". "Nous enterrons les cendres de racisme, de discrimination et de stéréotypes dans l’espoir que nous grandirons dans un pays inclusif où tous pourront vivre en prospérité et en sécurité", explique la vidéo.

"Tintin en Amérique", "Astérix et les Indiens" ou encore trois albums de Lucky Luke sont ainsi passés à la trappe pour l’utilisation notamment du terme "Peau Rouge", une représentation des personnages autochtones jugée non conforme voire injurieuse (figures d’ivrognes, paresseuses, stupides…). Des livres de bricolages qui proposaient de "manger, écrire, s’habiller comme les Amérindiens" ont également été retirés, qualifiés d’appropriation culturelle.