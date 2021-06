De quoi parlera la prochaine collection d’essais de Margaret Atwood ?

Margaret Atwood s’apprête à faire son grand retour en librairie. La romancière canadienne dévoilera prochainement son dernier ouvrage, "Burning Questions". Un recueil d’essais dans lequel l’autrice de "La Servante écarlate" se penche sur de grands questionnements qui l’animent.

L’éditeur Penguin Random House décrit "Burning Questions" comme une "brillante sélection d’essais drôles, érudits, d’une curiosité sans fin et d’une clairvoyance surprenante". Comme l’indique le titre du livre, Margaret Atwood tente d’y trouver des réponses à certaines "questions brûlantes" concernant les raisons qui poussent les peuples à raconter des histoires ou encore le lien insoupçonné entre les zombies et l’autoritarisme.

"A travers plus de cinquante essais, Atwood met son intellect prodigieux et son humour espiègle au service du monde qui nous entoure, et nous fait part de ses découvertes. La période en dents de scie couverte par le recueil a vu la fin de l’Histoire, un krach financier, l’ascension de Donald Trump et une pandémie", explique l’éditeur. "De la dette à la technologie, de la crise climatique à la liberté, du moment où il faut dispenser des conseils aux jeunes (réponse : seulement quand on nous le demande) jusqu’à la définition du granola, nul n’est meilleur guide qu’Atwood pour nous faire découvrir les mystères nombreux et variés de notre univers".