D'où vient l'expression "trier sur le volet" ?

"Effectuer une sélection rigoureuse", "choisir précautionneusement", voilà ce que signifie l’expression aujourd’hui. "Trié sur le volet" peut faire référence à des êtres humains – comme des fêtards autorisés ou non à entrer dans la discothèque, à des animaux – comme des chevaux sélectionnés pour la course, mais aussi des choses comme des pommes "triées sur le volet" pour en extraire le meilleur jus.

Mais quel rapport pourrait-il bien y avoir entre un volet et le fait de "garder seulement le meilleur" ? Véritable faux ami, le volet est, ici, à mille lieues de cet objet rattaché aux fenêtres pour se cacher de la lumière et des regards.