"Créer une série", les secrets de création des plus grandes séries dévoilés dans un livre passionnant

Les séries font partie de notre quotidien : nous sommes de plus en plus nombreux à les consommer et de plus en plus rapidement ! En une soirée à peine, on arrive à regarder une série qui aura demandé plusieurs années de travail à son concepteur. Pour découvrir comment naissent les séries et le travail colossal que cela implique, nous vous conseillons la lecture du livre "Créer une série" par le journaliste Pierre Langlais.

L’atout principal de "Créer une série", c’est son casting. Pierre Langlais a rencontré et confronté les avis d’une quinzaine de créateurs et créatrices de séries : Michaela Coel pour "I may destroy you", Bryan Esley pour "Skins", Fanny Herrero pour "Dix pour cent", Frédéric Losset pour "Irresponsable", Adam Price pour "Borgen", Shawn Ryan pour "The shield" et bien d’autres encore. L’auteur relate ensuite de façon détaillée, chaque épisode de la vie des séries : de la première étincelle, au choix du prénom, du casting à l’enregistrement des premiers épisodes, de la diffusion aux critiques et enfin de la manière dont les créateurs vivent l’ultime saison. Pierre Langlais dévoile également tout le côté humain de ce qu’implique cette création : les doutes, la page blanche, les accords et désaccords avec les diffuseurs et les réalisateurs mais aussi l’énergie folle que cela prend pour celles et ceux qui les créent.

L’idée de ce livre est partie d’une frustration de la part du journaliste Télérama et Canal Plus, de ne jamais pouvoir aller en profondeur dans ses interviews avec les créateurs des séries : "On fait beaucoup d’interviews dans le cadre des promotions, où il faut parler d’une série en particulier et poser des questions liées au sujet de la série et au choix des acteurs. On a le temps en promo de parler des intentions intellectuelles des scénaristes mais on n’a pas forcément le temps de découvrir leur humanité, de voir qui ils sont, pourquoi ils écrivent, découvrir ce qui les agitent et d’aller au fond de cette réflexion-là et c’est ça que j’ai voulu faire avec ce livre" nous confie Pierre Langlais.

Si on ne retrouve que quatre femmes parmi tous ces intervenants, c’est parce que cela reflète la réalité du métier, on ne retrouve que peu de femmes à ces postes explique son auteur Pierre Langlais, qui aurait aimé avoir une plus grande parité de témoignages. "J’ai fait un peu casting, j’avais envie d’avoir des gens avec des identités, des personnalités et des genres différents. Pour la plupart d’entre eux, je les avais déjà rencontrés dans la vraie vie et donc je savais comment ils s’exprimaient à propos d’eux et de leur travail. C’était important d’avoir cette diversité dans les tonalités des œuvres."

Tout scénariste et créateur ressemble à sa série, mais pas forcément de la façon dont on le pense.

"Créer une série" nous fait également découvrir le métier un peu "ingrat" de scénariste. Il. elle.s créent les séries et pourtant ils sont totalement invisibilisés. On ne retient que les noms des réalisateurs et pas ceux qui sont à l’origine de l’histoire et qui ont écrit tous les dialogues. "Il y a particulièrement en France et en Europe, une culture du cinéma où le réalisateur est plutôt le personnage maître de l’histoire. Quand on parle de film d’auteur d’ailleurs, on parle des cinéastes et pas des scénaristes. Ce livre est aussi là pour redonner une place aux scénaristes de séries qui sont, il faut le reconnaître, quels que soient leurs réussites et leurs échecs, ceux dont les idées viennent!" nous explique Pierre Langlais.

Le livre regorge d’anecdotes en tous genres et vous donnera les clefs pour comprendre comment naissent les "bonnes histoires". Si vous êtes simplement fan de séries ou si vous êtes intéressés par l’écriture d’une série, nous vous recommandons la lecture de "Créer une série" par Pierre Langlais, journaliste spécialiste séries pour Télérama et chroniqueur au Cercle Séries sur Canal +, aux Editions Armand Colin.