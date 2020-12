COURAGE : de la littérature dans les parcs et les rues de Bruxelles

Passa Porta, la maison internationale des littératures de Bruxelles, a demandé à des écrivains confinés ce que le "courage" signifiait pour elles et eux. Leurs réponses s’affichent dans l’espace public bruxellois,

De grands panneaux de bois ont été placés à destination des promeneuses et promeneurs dans divers espaces verts comme le Parc du Cinquantenaire, le Parc du Roi Baudouin, le Scheutbos ou le Wolvendael, pour ne citer qu’eux.

Poème, souvenir personnel, anecdote ou réflexion plus philosophique : les Bruxellois et Bruxelloises les trouveront dans leurs parcs, les rues de leurs 19 communes , les façades de leurs cafés et librairies ou…glissées entre les pages de leur livre de chevet.

Nichoir "COURAGE" - © Passa Porta

Dans le même temps, plusieurs centaines de "nichoirs" ont été distribués aux cafés, librairies, maisons culturelles, bibliothèques et centres communautaires afin d’être accrochés à leur devanture,et sur lesquels les textes ont été reproduits. Une invitation à s’arrêter, à respirer et à faire une pause.

Enfin, Passa Porta a imaginé des signets COURAGE durables destinés à être glissés entre les pages d’un livre. Leur large distribution est prévue via la librairie Passa Porta, à travers les réseaux locaux mais aussi les établissements de santé et les maisons de repos afin de mettre les messages de COURAGE directement entre les mains des lectrices et des lecteurs.

L’idée était de laisser carte blanche aux autrices et auteurs, belges et internationaux. Leurs textes seront lisibles tout au long du mois de décembre dans leur langue originale et en traduction (néerlandais, français, anglais). Leurs réponses sont également à découvrir sur le magazine en ligne de la Maison de la littérature.