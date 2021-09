Conflit d'intérêt à l'Académie Goncourt et démenti du jury

L'Académie Goncourt, qui décerne le plus prestigieux prix littéraire français, est sur la sellette après une première sélection de 16 auteurs dont l'un est le compagnon d'une jurée, cette dernière ayant de plus publiquement étrillé une concurrente.

"La saison des prix littéraires commence à peine, et déjà, la première sélection du Goncourt semble entachée par une question de conflit d'intérêt. L'un des 16 écrivains sélectionnés n'est autre que le compagnon de l'une des jurées, la romancière Camille Laurens. Les membres du jury le savaient et sont passés outre", a dénoncé mardi la radio publique France Inter sur son site internet.

Le jury du Goncourt a démenti tout conflit d'intérêt après ces révélations sur les liens de Camille Laurens et du philosophe et essayiste François Noudelmann, sélectionné pour "Les Enfants de Cadillac", un récit de la vie de son grand-père et de son père à travers les deux guerres mondiales.

Le secrétaire de l'Académie, Philippe Claudel, affirme que les règles avaient été suivies strictement : "Il y avait une majorité d'entre nous qui avaient apprécié ce livre et qui ont découvert après coup qu'il y avait un lien entre François Noudelmann et Camille Laurens".

"Nous avons estimé que ce n’était pas une raison pour pénaliser un bon livre", a déclaré Didier Decoin, le président du jury.

Autre conflit d'intérêt potentiel: une critique sévère par Camille Laurens dans le journal Le Monde de "La Carte postale" d'Anne Berest, le 16 septembre, 8 jours après la publication de la première liste du Goncourt où figurait ce roman.

L'usage veut que les jurés du Goncourt ne s'expriment pas publiquement sur les livres en lice et restent solidaires des choix de l'Académie en toute circonstance.

Le jury du Goncourt remettra son prix annuel le 3 novembre.