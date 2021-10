Concours : Justice sociale et transition écologique, une conférence à Wolubilis

Comment concilier justice sociale et transition écologique ? L’éditorialiste en chef du Soir Béatrice Delvaux animera cet entretien avec Isabelle Ferreras et Olivier De Schutter.

Maître de recherche au FNRS et professeure de sociologie à l’UCLouvain, Isabelle Ferreras est l’une des initiatrices d’une carte blanche publiée le 16 mai 2020 dans de nombreux médias internationaux et intitulée Travail: Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer. Un document qui a reçu le soutien de plus de trois mille professeurs et chercheurs de par le monde.

Professeur de droit international à l’UCLouvain et Sciences Po (Paris), Olivier De Schutter est également rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme. Il est incontournable lorsqu’il s’agit d’évoquer les systèmes alimentaires, tant ceux liés à l’agro-industrie que les nouveaux systèmes alternatifs. Ancien Rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation des Nations Unies et grand défenseur de l’agroécologie, il invite les consommateurs à devenir acteurs et à réfléchir à leur mode de consommation.

à voir à Wolubilis le 27 octobre à 20h