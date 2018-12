Concours : François Jullien, conférence à Wolubilis

Détour par la Chine, et retour sur la philosophie

Entretien avec Martin LEGROS

Au saxophone, Raphaël IMBERT



Philosophe, helléniste et sinologue, professeur à l'université Paris Diderot et titulaire de la chaire sur l'altérité au Collège d'Études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme, François Jullien a déployé son travail à partir des pensées de la Chine et de l'Europe et a fait de l'écart entre Orient et Occident son espace de prédilection. Il a toujours été attentif aux lentes transitions, aux processus invisibles, ces "transformations silencieuses" inhérentes à la pensée chinoise, alors que la culture occidentale privilégie les ruptures claires et distinctes. François Jullien est l'un des penseurs contemporains les plus traduits. Son oeuvre est publiée dans quelque vingt-cinq pays. En 2010, il a reçu le Prix Hannah Arendt pour la pensée politique et, en 2011, le Grand Prix de Philosophie de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre.

à Wolubilis le 12 décembre à 20h.