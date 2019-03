Concours : Conférence de Thomas d'Ansembourg à Wolubilis

"La paix, ça s'apprend - Guérir de la violence"

Thomas d'Ansembourg est psychothérapeute, et formateur en communication non violente.



Quelques jours après la soirée tragique du Bataclan, Thomas d'Ansembourg et David Van Reybrouck décident de partager leur expérience et leur réflexion tentant ainsi de contribuer à changer les choses avec leurs maigres moyens d'auteurs. Ils co-écrivent un ouvrage qui propose un point de vue original pour guérir en profondeur les terribles violences qui déchirent nos sociétés : apprendre la paix. Comme les maths, le sport, la paix est le fruit d'un entraînement régulier et d'une hygiène psychologique. Face à l'accumulation de burn-out, de dépressions, devant l'agressivité, la peur et toutes les formes de violence, la connaissance et la pacification de soi sont des enjeux de santé, voire de sécurité publique. Notre développement personnel profond est la clé du développement social durable, car un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. Thomas d'Ansembourg a été avocat, conseiller juridique en entreprise, et responsable d'une association pour jeunes en difficultés, avant de devenir psychothérapeute. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers dont Cessez d'être gentil, soyez vrai, paru en 2001.

à voir le 3 avril à 20h à Wolubilis