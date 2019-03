Concours : Conférence de Luc Ferry "La révolution transhumaniste"

Entretien avec Martin LEGROS

Au piano, Karol BEFFA



Depuis des décennies, les philosophes s'interrogent sur les conséquences sociales et culturelles des progrès incessants du génie génétique (augmentation de la durée de la vie humaine, éradication des maladies ou encore sélection génétique). Si certaines perspectives ouvertes par les innovations technoscientifiques sont enthousiasmantes, d'autres sont effrayantes. En compagnie de Luc Ferry, nous nous questionnerons sur le devenir de nos sociétés face à la "technomédecine" et à l'impact d'internet.



Ancien ministre de l'Éducation nationale française et philosophe, ce grand passeur de la pensée allemande s'est élevé contre les approches sociologiques ou pédagogiques de l'éducation et a prôné un retour aux savoirs fondamentaux. Il a publié une vingtaine d'ouvrages dont "La Révolution transhumaniste", ou comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies.

à Wolubilis, le 27 mars à 20h.