Concours : Conférence de Julia Kristeva à Wolubilis

Auteure de Cet incroyable besoin de croire, Julia Kristeva bouleverse nos idées reçues sur le religieux, le spirituel et le christianisme. Elle s'attaque à une question d'actualité : comment penser la place du religieux dans l'individu et nos sociétés postmodernes ? La croyance est vitale, universelle et primordiale affirme-t-elle. Une foi liée au désir de savoir qui précède le religieux, relève de l'esprit, et nous aide à construire notre identité.



Sous le titre "Avons-nous besoin de croire ? " - Entretien avec Martin LEGROS -Au saxophone, Raphaël IMBERT



Julia Kristeva, née en Bulgarie, travaille et vit en France depuis 1966. Linguiste, psychanalyste et écrivain, elle est l'auteure d'une oeuvre considérable, traduite et étudiée dans le monde entier. Européenne convaincue, plaidant pour une refondation de l'humanisme, elle a reçu de nombreux prix prestigieux : le prix Holberg (2004), le prix Hannah Arendt (2006) et le prix Saint-Simon (2017).

Conférence le 06/02/2019 à 20h00 à Wolubilis