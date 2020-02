Concours - conférence de Gauthier Chapelle à Wolubilis

Gauthier Chapelle est ingénieur agronome et docteur en biologie. Ses réflexions sont particulièrement originales et novatrices. Sur le plan pratique, au travers du biomimétisme, car il démontre, à l'aide de nombreux exemples, comment le laboratoire de la nature peut être un modèle, même pour résoudre des problèmes technologiques très pointus. Sur le plan éthique, il contredit le mythe dominant d'une nature et de relations humaines fondées sur la compétition et la concurrence, au profit des mécanismes de la solidarité et de l'entraide, véritables matrices des écosystèmes et des sociétés depuis la nuit des temps. Avec Pablo Servigne, ce chercheur in-Terredépendant a publié Comment tout peut s'effdondrer ? (Seuil, 2015), Nourrir l'Europe en temps de crise (Babel, 2017), L'entraide (LLL, 2017), ou encore Une autre fin du monde est possible (Seuil, 2018).

