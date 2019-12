Concours : Conférence d'Elisabeth de Fontenay "L'homme est un animal comme les autres"

La question animale est redevenue une question centrale. Alors que les végétariens et les défenseurs de la cause animale sont de plus en plus nombreux, qu'ils dénoncent l'exploitation et l'expérimentation sur les animaux, et que l'enjeu écologique rend problématique la consommation de viande, les éthologues nous apprennent que nous sommes beaucoup plus proches des animaux que nous ne l'imaginions. L'animal ne peut plus être réduit à cet autre, au miroir duquel l'humanité se définissait. Est-ce à dire que nous sommes devenus incapables de penser la spécificité humaine et qu'il faille faire de l'homme un animal comme les autres ? Élisabeth de Fontenay propose une réponse originale entre proximité avec le silence des bêtes et volonté de ne pas offenser le genre humain.



Ancienne assistante de Vladimir Jankélévitch, Élisabeth de Fontenay a été professeure de philosophie à la Sorbonne. Son oeuvre est traversée par une réflexion sur la condition animale dont témoigne son grand livre Le Silence des bêtes : la philosophie à l'épreuve de l'animalité (Fayard). Mais elle s'est également penchée sur la mémoire de la Shoah et récemment le handicap de son frère (Gaspard de la nuit Stock 2018 qui lui valut le Prix Femina).

à Wolubilis, le 11 décembre à 20h

entretien avec Martin Legros

au saxo Raphaël Imbert