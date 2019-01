Concours : Assistez à la conférence du professeur Joyeux

"Manger Mieux et Meilleur de 0 à 100 ans et Prévention des maladies de civilisation et du vieillissement".

Le Professeur Joyeux est Chirurgien et Cancérologue. Depuis de nombreuses années, il a publié plusieurs ouvrages consacrés à la santé et notamment à l’alimentation.

Il plaide pour une alimentation saine et réfléchie, indique des aliments à éviter et argumente les conseils qu’il donne. Pour lui, "les aliments sont vos meilleurs médicaments", et un régime alimentaire sain, simple et agréable, peut réduire de manière significative les risques de contracter certaines maladies, en ce compris des maladies redoutées liées au vieillissement.

Tels sont les sujets qu’il traite de manière totalement accessible, vivante et non dénuée d’humour.

au Centre Culturel d'Uccle, le jeudi 17 janvier, à 20h.