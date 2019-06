Classement des ventes de livres : Marc Levy toujours en tête

Marc Levy - Entrez sans frapper - 11/06/2018 Marc Levy pour son nouveau roman "Une fille comme elle" (Robert Laffont). « Quelle distance nous sépare, un océan et deux continents ou huit étages ? - Ne soyez pas blessant, vous croyez qu'une fille comme moi... - Je n'ai jamais rencontré une femme comme vous. - Vous disiez me connaître à peine. - Il y a tellement de gens qui se ratent pour de mauvaises raisons. Quel risque y a-t-il à voler un peu de bonheur ? » À New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres... Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay... Et encore moins Chloé, l'habitante du dernier étage.