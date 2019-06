Classement des ventes de livres : Le regretté Michel Serres s'installe

Le philosophe et académicien français, disparu le 1er juin, fait son apparition dans le classement Edistat du 10 au 16 juin. Il prend les deuxième, troisième et septième marches du top 10 avec les ouvrages "Morales espiègles", "C'était mieux avant" et "Petite poucette".

La tête reste au duo de BD Blake et Mortimer. Joël Dicker tombe en quatrième position devant Raphaëlle Bacqué qui fait son entrée cette semaine avec "Kaiser Karl".

Classement des meilleures ventes de livres du 10 au 16 juin 2019 :

1. "Autour de Blake et Mortimer tome 11, le dernier pharaon" François Schuiten, Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael, Laurent Durieux (Blake et Mortimer)

2. "Morales espiègles", Michel Serres (Le Pommier)

3. "C'était mieux avant", Michel Serres (Le Pommier)

4. "La Disparition de Stephanie Mailer", Joël Dicker (Fallois)

5. "Kaiser Karl", Raphaëlle Bacqué (Albin Michel)

6. "Les cahiers d'Esther tome 4; histoires de mes 13 ans", Riad Sattouf (Allary)

7. "Petite poucette", Michel Serres (Le Pommier)

8. "Mortelle Adèle tome 16. Jurassic Mamie", Mr Tan, Diane Le Feyer (Tourbillon)

9. "Les furtifs", Alain Damasio ( La Volte)

10. "Né d'aucune femme", Franck Bouysse (La Manufacture de Livres)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.