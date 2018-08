Classement des ventes de livres : "La tresse" de Laëtitia Colombani garde la tête

"La Tresse" de Laëtitia Colombani semble indétronable et garde pour une semaine supplémentaire la tête du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres du 30 juillet au 5 août 2018.

Les deux autres premières places du podium restent aux mains de Guillaume Musso et Marc Levy avec "Un appartement à Paris" et "La dernière des Stanfield". La nouvelle venue de la semaine n'est autre qu'Aurélie Valognes avec "Mémé dans les orties". L'autrice y raconte l'histoire de Ferdinand Brun, un octogénaire bougon qui perd goût à la vie quand sa petite chienne le quitte.

Classement des meilleures ventes de livres du 9 au 15 juillet 2018

1. "La Tresse", Laetitia Colombani (Lgf)

2. "Un Appartement à Paris", Guillaume Musso (Pocket)

3. "La Dernière des Stanfield", Marc Levy (Pocket)

4. "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une", Raphaëlle Giordano (Pocket)

5. "Au fond de l'eau", Paula Hawkins (Pocket)

6. "Mémé dans les orties" d'Aurélie Valognes (Lgf)

7. "Chanson douce", Leïla Slimani (Gallimard)

8. "Le Parfum du bonheur est plus fort sous la pluie", Virginie Grimaldi (Lgf)

9. "La Jeune fille et la nuit", Guillaume Musso (Calmann-levy)

10. "La Disparition de Stephanie Mailer", Joël Dicker (Fallois)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.



AFP