Classement des ventes de livres : Houellebecq encore numéro un avec "Sérotonine"

"Sérotonine", le dernier roman de Michel Houellebecq garde pour une semaine de plus la toute première marche du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres, pour la semaine du 7 au 13 janvier 2019. Elena Ferrante ne bouge pas non plus de sa deuxième place avec l'ultime opus de sa saga "L'amie prodigieuse".

Petite nouvelle du peloton de tête, Lisa Gardner, qui impose "Le saut de l'ange", ouvrage en tête de la liste des best-sellers du New York Times. L'auteure y raconte les conséquences d'un accident de voiture sur une femme, persuadée d'avoir perdu sa fille lors de ce tragique événement. L'affaire se complique quand son époux lui annonce que cette enfant n'a jamais existé.

Sur la quatrième marche, le philosophe français Michel Onfray s'installe avec son dernier essai "Sagesse; savoir vivre au pied d'un volcan". La publication s'inscrit dans sa série "Brève encyclopédie du monde", dont les deux premiers opus étaient "Cosmos : Une ontologie matérialiste" et "Décadence : Vie et mort du judéo-christianisme"

Classement des meilleures ventes de livres du 7 au 13 janvier 2019

1. "Sérotonine", Michel Houellebecq (Flammarion)

2. "L'amie prodigieuse, Tome 4: l'enfant perdue", Elena Ferrante (Gallimard)

3. "Le saut de l'ange", Lisa Gardner (Lgf)

4. "Sagesse; savoir vivre au pied d'un volcan", Michel Onfray (Albin Michel)

5. "One piece, tome 89, Bad End Musical", Eiichiro Oda (Glénat)

6."Leurs enfants après eux", Nicolas Mathieu (prix Goncourt 2018) (Actes Sud)

7. "Cupidon a des ailes en carton", Raphaëlle Giordano (Plon)

8."My Hero Academia, tome 17, le million", Kohei Horikoshi (Ki-Oon)

9. "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une", Raphaëlle Giordano (Pocket)

10. "Le Lambeau" (prix Fémina; prix spécial du jury Renaudot 2018), Philippe Lançon (Gallimard)