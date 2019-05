Classement des ventes de livres : Fred Vargas et Marc Levy gardent la tête

Marc Levy et Fred Vargas restent de nouveau dans le peloton de tête du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres. La troisième marche accueille un petit nouveau, qui n'est autre que Joël Dicker avec "La disparition de Stephanie Mailer".

Les trois leaders sont suivis par Virginie Grimaldi et "Il est grand temps de rallumer les étoiles", ainsi que par Guillaume Musso et sa "Jeune fille et la nuit". L'auteur perd en revanche trois places avec "La vie secrète des écrivains".

Classement des meilleures ventes de livres du 6 au 12 mai 2019 :

1. "L'Humanité en péril", Fred Vargas (Flammarion)

2. "Une fille comme elle", Marc Levy (Pocket)

3. "La Disparition de Stephanie Mailer", Joël Dicker (Fallois)

4. "Il est grand temps de rallumer les étoiles", Virginie Grimaldi (Lgf)

5. "La Jeune fille et la nuit", Guillaume Musso (Lgf)

6. "Le manuscrit inachevé" de Franck Thilliez (Pocket)

7. "La Vie secrète des écrivains", Guillaume Musso (Calmann-levy)

8. "Luca", Franck Thilliez (Fleuve noir)

9. "One punch man tome 15", One et Yusuke Murata

10. "Dragon Ball Super" t.7, Akira Toriyama, Toyotarô (Glénat)