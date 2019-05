Classement des ventes de livres : Fred Vargas en tête

Fred Vargas entre à la première place du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres, avec sa nouveauté sortie le 1er mai dernier "L'Humanité en péril". L'auteure devance Marc Levy et Guillaume Musso.

Ce dernier est même cité à deux reprises parmi les dix meilleures ventes, grâce à "La Jeune fille et la nuit" et "La Vie secrète des écrivains", qui occupent respectivement la 3e et 4e position. "Une fille comme elle" de Marc Levy est de son côté sur la deuxième marche.

A noter l'arrivée cette semaine dans le classement du 7e tome de "Dragon Ball Super", du thriller "Luca" de Franck Thilliez et de Virginie Grimaldi avec "Il est grand temps de rallumer les étoiles".

Classement des meilleures ventes de livres du 29 avril au 5 mai 2019 :

1. "L'Humanité en péril", Fred Vargas (Flammarion)

2. "Une fille comme elle", Marc Levy (Pocket)

3. "La Jeune fille et la nuit", Guillaume Musso (Lgf)

4. "La Vie secrète des écrivains", Guillaume Musso (Calmann-levy)

5. "Dargon Ball Super" t.7, Akira Toriyama, Toyotarô (Glenat)

6. "Luca", Franck Thilliez (Fleuve noir)

7. "Il est grand temps de rallumer les étoiles", Virginie Grimaldi (Lgf)

8. "A la lumière du petit matin", Agnès Martin-Lugand (Pocket)

9. La Cage dorée : le vengeance d'une femme est douce et impitoyable", Camilla Läckberg (Actes Sud)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.