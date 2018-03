Classement des ventes de livres: Fin de règne pour Elena Ferrante

Après de deux mois à la tête du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres, l'auteure Elena Ferrante tombe de deux places pour la semaine du 5 au 11 mars 2018. La première place revient à Joël Dicker et son polar "La Disparition de Stephanie Mailer".

Le roman embarque le lecteur à Orphea, une petite station balnéaire des Hamptons, dans l'État de New York, où le maire de la ville et sa famille sont retrouvés assassinés, tout comme une passante, témoin des meurtres. Deux jeunes policiers réussissent à mettre la main sur le meurtrier. Mais 20 ans plus tard, une journaliste, répondant au nom de Stephanie Mailer assure qu'ils ont misé sur le mauvais coupable, avant de disparaître mystérieusement.

Classement des meilleures ventes de livres du 5 au 11 mars 2018

1. "La disparition de Stephanie Mailer", Joël Dicker (Fallois)

2. "Sentinelle de la pluie", Tatiana de Rosnay (Héloïse d'Ormesson)

3. "L'Amie prodigieuse - tome 3 : Celle qui fuit et celle qui reste", Elena Ferrante (Gallimard)

4. "L'Amie prodigieuse", Elena Ferrante (Gallimard)

5. "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une", Raphaëlle Giordano (Eyrolles)

6. "Walking Dead tome 29; la ligne blanche", Robert Kirkman, Charlie Adlard et Stefano Gaudiano (Delcourt)

7. "Minute, papillon !" d'Aurélie Valognes (Lgf)

8. "Couleurs de l'incendie", Pierre Lemaitre (Albin Michel)

9. "One-Punch Man Tome 10", de Yusuke Murata (Kurokawa)

10. "Nuit", Bernard Minier (Pocket)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.