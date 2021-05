Charles Nouveau réinvente le podcast conversationnel avec "Irremplaçable"

Dans "Irremplaçable", l’humoriste suisse Charles Nouveau propose des interviews décalées de personnalités qu’il ne recevra jamais. Un concept qui illustre sa vision absurde de l’humour et qui redonne un coup de neuf aux longs formats de conversation des podcasts. Rencontre avec l’humoriste à l’occasion de son passage en France.

Dans son podcast "Irremplaçable", l’humoriste suisse a reçu à son micro bon nombre de personnalités : Didier Raoult, Nicolas Sarkozy, Joey Starr, Anne Hidalgo, Geneviève de Fontenay. Enfin presque… Car toutes ont été remplacées à la dernière minute, faute de disponibilité. A la place, les humoristes Urbain, Verino, Yacine Belhousse, Thomas Wiesel ou encore Bun Hay Mean ont répondu à ses questions sans connaître à l’avance qui ils allaient remplacer. Résultats : des interviews nourries d’empathie, parfois absurdes, voire schizophréniques, et toujours drôles. Côté invités, il n’y a eu pour l’instant qu’un seul "remplaçant" dont le métier n’est pas humoriste : l’auteur, compositeur et interprète Julien Granel, venu parler au nom de la chanteuse Angèle. "Le but n’est pas d’avoir quelqu’un qui gravite forcément dans l’humour", explique Charles Nouveau qui vit entre Paris et la Suisse. "J’aimerais bien avoir des journalistes, des politologues, des présentateurs, mais le fait que ce soit une personne drôle garantit que ça puisse être cool". E09 - Anne Hidalgo - Irremplaçable - 14/05/2021 Dans ce neuvième épisode, Charles Nouveau s'apprête à recevoir celle qui est à la tête de la plus haute concentration de râleurs au monde. Sera-t-elle candidate à la présidentielle 2022? Comment c'est d'être à la fois mère et maire? Son oncle a-t-il dirigé l'équipe de France à l'Euro 84? Anne Hidalgo n'ayant pas pu venir, Thomas Wiesel répondra à ces questions à sa place.

Le contraste, l'absurde et le second degré Ce podcast naît "après la dernière soirée Première Fois (créée par Yacine Belhousse) en février 2020", se souvient vaguement l'humoriste. Dans sa tête trottait le concept d'un podcast de conversation, dans lequel "il n'y a pas vraiment de règles et où la discussion reste libre". "Je ne voulais pas reprendre le même schéma où deux humoristes parlent ensemble, explique Charles Nouveau, je voulais rajouter une difficulté pour la personne qui viendrait". Comme une ligne directrice, il travaille sur le contraste, l'absurde et le second degré. Ses invités, bien qu'ils entretiennent parfois certains liens avec les personnes qu'ils remplacent, sont généralement aux antipodes. "Geneviève de Fontenay par exemple représente un certain genre de raffinement. Bun Hay Mean, [son remplaçant dans l'épisode, NDLR.] ce n'est pas le plus raffiné", explique-t-il en rigolant.