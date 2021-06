Cet été, on met des livres belges dans notre valise !

Les vacances d’été approchent à grands pas… Si vous êtes déjà en train de préparer les activités que vous allez faire en vacances, ; à penser à quel maillot emporter dans votre valise, il est aussi temps de choisir les romans que vous allez dévorer en plein farniente sur la plage…

Cette année encore, la campagne " Un livre belge dans ma valise " est de retour ! Il s’agit d’une invitation à partager un coup de cœur littéraire belge. L’objectif ? Créer une communauté pour découvrir, échanger sur les œuvres belges qu’elles soient connues ou non, qu’elles soient récentes ou anciennes, qu’elles aient traversé les frontières du pays ou pas…

Pour participer, rien de plus facile : il suffit de partager un selfie ou une photo de la couverture du " livre belge " que vous avez aimé et que vous souhaitez recommander à d’autres lecteurs/amis, d’y ajouter le #Unlivrebelgedansmavalise et de tagger la page Facebook ou le compte Instagram ! Tous les genres sont autorisés, alors faites-vous et faites-nous plaisir en prenant des photos de bandes dessinées, mangas, albums de jeunesse, beaux-livres d’art ou de tourisme, œuvres de littérature, de sciences, de poésie, ou encore manuels scolaires…