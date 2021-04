Ce vendredi, participez à l’action "Tout le monde lit" à l’école ou en famille

Cette action lancée par les éditeurs jeunesse, l’Association des Éditeurs belges, le Centre de Littérature jeunesse de Bruxelles et la Foire du Livre de Bruxelles a pour but de sensibiliser le grand public , les entreprises et le monde de l’enseignement à l’importance de la lecture.

"Tout le monde lit" s’est concrétisé en 2020 par la réalisation d’un projet pilote mené avec la ville de Charleroi. Tous les jours enseignants et élèves ont été invités à faire une pause lecture de 15 minutes en silence.

Résultats ?

On constate que les enfants sont plus curieux, plus ouverts à la discussion, leur esprit critique est plus aiguisé, ils sont plus concentrés et enfin plus enclins à s’exprimer. De manière plus générale, on constate un mieux-être général au sein de l’établissement, une ouverture culturelle positive pour tous. Fort de ce constat, " Tout le monde Lit " entend convaincre d’autres villes, communes ou provinces de participer au quart d’heure de lecture.

