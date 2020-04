Ce jeudi, participez à l'action "Tout le monde lit" en famille

Ce jeudi 23 avril c’est la journée mondiale du livre, l’occasion de prendre 15 minutes de votre temps pour lire seul, ou en famille.

Pas d’excuse, étant confinés chez vous, vous avez le temps de prendre 15 minutes sur votre journée pour participer à l’action "Tout le monde lit" qui a lieu ce jeudi 23 avril.

Cette action a été lancée par les éditeurs jeunesse, l’Association des Editeurs Belges, le Centre de Littérature jeunesse de Bruxelles et la Foire du Livre. Ensemble, ils souhaitent sensibiliser le plus de monde possible à l’importance de la compréhension à la lecture. En effet, la Fédération Wallonie-Bruxelles est plutôt mauvaise élève en la matière. C’est en tout cas ce que révèlent les résultats de l’étude internationale "Progress in International Reading Literacy Study". En Fédération Wallonie-Bruxelles, seuls 22% des élèves de 10 ans maîtrisent les niveaux de compréhension à la lecture, élevés ou avancés. Nos élèves sont arrivés derniers du classement, la moyenne des autres pays tournant autour des 50% !

C’est pourquoi il est important de prendre le temps de lire un peu chaque jour, surtout pour les plus petits. Cela peut être la lecture d’une bande dessinée, d’un roman, du journal du jour ou encore d’une page du dictionnaire. Le but est de travailler cette compétence quotidiennement et cela concerne les adultes aussi, qui, pris par le rythme quotidien, oublient souvent de prendre le temps d’ouvrir un livre.

D’habitude, l’action "Tout le monde lit" est bien suivie dans les écoles. Malheureusement, celles-ci sont fermées à cause du confinement. Les organisateurs de l’action "Tout le monde lit" espèrent que les parents prendront le relais avec leurs enfants. Sur le site de "Tout le monde lit", une boîte à outils est mise à disposition des parents et des professeurs pour leur donner des idées d’activités autour du livre, n’hésitez pas à aller y faire un tour.

Bonne lecture !