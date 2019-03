C'est la semaine de la Langue Française en fête

Avec le printemps, "La langue française en fête" nous revient du 16 au 24 mars 2019.

Loin des conseils "dites, ne dites pas", ce rendez-vous annuel rappelle à chacun que la langue française est faite pour le citoyen et non le citoyen pour la langue ! C’est lui qui la façonne pour l’adapter aux réalités d’un mode en constante évolution. Que l’on pense à des mots comme grossophobie (attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids) ou accorderie (réseau d’échange de services entre habitants), ils ne font leur entrée dans les dictionnaires 2019 que grâce à l’inventivité des locuteurs et locutrices !

Saluant cette inventivité, la fête propose de jouer avec les mots, de mettre à l’honneur la créativité linguistique, de néologiser davantage, de se décomplexer quel que soit le niveau de chacun. Personne n’est dépositaire de cette langue, ni l’Académie française, ni les grammairiens. Une langue est vivante tant qu’elle continue à répondre aux besoins des gens.



La France, la Suisse, la Belgique et le Québec fêtent la langue aux mêmes dates. Ce rendez-vous encadre traditionnellement le 20 mars, Journée internationale de la francophonie.

Cette année, la fête se décline autour du thème international de l’expression graphique, sous le slogan Dis-moi 10 mots sous toutes les formes. Sur ce thème, 10 mots ont été choisis avec nos partenaires francophones : gribouillis, crusif/cursive, rébus, signe, arabesque, coquille, phylactère, logogramme, tracé et composer. Emparons-nous de ces mots et donnons libre cours à notre imagination : graffs, tags, calligraphies, filigranes, gaufrures, tatouages et polices sont conviés à la fête !



Pendant une semaine, nous allons " vivre " le français au rythme d’un programme d’activités festif et ludique : ateliers d’écriture, expositions, spectacles, performances… dans différentes villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Téléchargez le programme sur www.lalanguefrancaiseenfete.be



Nombre d’outils et publications sont mis à la disposition des enseignants de tout horizon, des formateurs, des bibliothécaires, des animateurs, des opérateurs culturels… mais aussi du public. Retrouvez, entre autres :