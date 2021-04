"Burn After Writing", le journal intime qui ne laisse pas de traces

Une nouvelle sorte de journal intime se retrouve n°1 des ventes grâce à Tik Tok et Instagram : le "Burn After Writing".

La version française de ce nouveau concept de journal intime est arrivée début mars et depuis, elle affole les adolescents et les jeunes adultes sur Tik Tok et Instagram. "Burn After Writing" est un livre dans lequel il n’y a… rien à lire ! Le concept est tout autre : à mi-chemin entre le journal intime et le livre de développement personnel, ce bouquin vous propose de répondre à des questions en étant le plus honnête possible. Le but étant que personne d’autre ne lise ce que vous y écrivez: “Le responsable de ma plus grande blessure”, “Si je devais sacrifier l’un de mes proches pour sauver le monde, ce serait...”, "Quelle serait la chanson de générique de fin du film sur ma vie?"

C’est grâce à Tik Tok et une influenceuse américaine que le livre connaît aujourd’hui un tel engouement, alors qu’il a été publié en 2014. "C’est un livre paradoxal, avec ce pied de nez aux réseaux sociaux où on a tendance à tout surjouer. Le livre demande d’être honnête. Et si on n’y arrive pas la première fois, peut-être qu’on peut l’acheter une deuxième fois !" explique l’éditeur Frédéric Trédaniel au site 20 Minutes.

Pouvez-vous être honnête lorsque personne ne vous regarde ?

Voici la question posée par le journal intime "Burn After Writing": "Avec ses questions incisives, ce journal intime vous met au défi de jouer à un jeu d’action ou vérité avec vous-même. Repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé, à votre présent et à votre futur, et créez un livre secret qui parle de vous, rien que pour vous" peut-on lire dans la description du produit sur Amazon.

Une expérience intime que de nombreux adolescents et jeunes adultes finissent quand même par partager… Sur les réseaux sociaux ! On ne compte plus le nombre de publications liées au #BurnAfterWriting. Comme témoigne cette jeune femme sur sa publication : "En ce moment grâce au livre #burnafterwriting je suis en pleine réflexion sur moi, ma vie, mon passé, mon avenir ! Je me plonge dans mes plus lointains souvenirs d’enfance, et ça fait du bien."

Une fois complété, vous êtes invités à jeter votre journal, à le cacher, voire à le brûler, comme le suppose son nom.