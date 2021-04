Bibliothèques.be fait peau neuve et offre un nouveau site web aux lecteurs

Ce site met à la disposition des lecteurs certains outils ou services comme Lirtuel et son offre de livres numériques. Avec un catalogue qui compte déjà plus 7000 livres et qui permet aux usagers d’emprunter plus de 8 livres à la fois, il y a de quoi permettre aux enfants et aux parents de lire plusieurs ouvrages en même temps.

Ainsi qu’un service numérique de recherche d’articles de périodiques Perioclic, qui permet en quelques clics d’avoir accès à plus de 220.000 articles venant diverses revues allant des Inrocks jusqu’au Monde Diplomatique en passant par Okapi.

Enfin elle met également divers outils pratiques à la disposition des bibliothécaires et des usagers, comme un agenda participatif. Ce qui permet aux premiers d’encoder leurs évènements ou animations et aux seconds d’être tenu au courant des activités des bibliothèques de leur région.

