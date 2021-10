"Belgica", un nouveau magazine dédié à l’histoire de la Belgique

"Belgica", c’est le nom d’une station de métro située à cheval sur les communes de Molenbeek et de Jette. C’est aussi le nom d’un tout nouveau magazine dédié à l’histoire de la Belgique !

Un nouveau venu a fait sa première apparition au rayon magazine de votre librairie préférée : "Belgica", un magazine consacré à l’histoire de toutes les Belgiques. Notre nation va bientôt souffler ses deux cent bougies, mais connaissez-vous réellement son histoire ? C’est en tout cas l’objectif de ce nouveau magazine biannuel : proposer une nouvelle exploration de notre histoire aussi complexe que passionnante et à travers toutes les époques.

A la tête de ce nouveau titre, on retrouve le journaliste Patrick Weber, accompagné de rédacteurs issus du Club de l’histoire. "A travers mes émissions de télévision et de radio, mes livres, mes cours et mes conférences, cela fait longtemps que j’explore et je partage ma passion de l’histoire, du patrimoine et de l’histoire de l’art. Je suis aussi un grand lecteur de magazines historiques mais j’ai toujours regretté qu’il n’existe pas un pareil magazine du côté francophone du pays. Je suis très heureux de concrétiser un rêve en vous proposant enfin un magazine d’histoire de la Belgique… De toutes les Belgiques !" explique Patrick Weber dans un communiqué.

Un pays dont l’histoire ressemble à un roman et dont l’indépendance est née d’un opéra.

Le magazine "Belgica" s’annonce être "sans parti pris ni programme, nous ouvrons nos colonnes à toutes les époques, à toutes les questions et à toutes les signatures."

Chaque numéro sera consacré à un thème spécifique. Le premier numéro que vous pouvez retrouver dès à présent dans votre librairie est consacré à la révolution belge. Que vous soyez fan d’histoire ou tout simplement curieux d’en apprendre plus sur votre propre pays: Belgica va sans aucun doute vous surprendre et vous faire redécouvrir des choses. Avec ses 132 pages richement illustrées, c’est aussi un bel objet à collectionner !

Retrouvez "Belgica" en librairie au prix de 19,90€ par numéro et à 32€ pour l’abonnement de deux numéros.