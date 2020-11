Barack Obama en première place des ventes de livres avec "Une Terre promise"

"Une Terre promise", le premier tome des tant attendus mémoires de Barack Obama, entre directement à la première place du classement des ventes de livres établi par Edistat du 16 au 22 novembre. L'ancien président des Etats-Unis devance Riad Sattouf avec "L'Arabe du futur 5", tandis que Jean Dufaux grimpe sur la troisième marche du podium avec la bande dessinée "Blake et Mortimer - Tome 27 : Le Cri du Moloch".

Classement des meilleures ventes de livres du 16 au 22 novembre 2020 :

1. "Une Terre promise", Barack Obama (Fayard)

2. "L'Arabe du futur T.5 - Une Jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)", Riad Sattouf (Allary)

3. "Blake et Mortimer - Tome 27 : Le Cri du Moloch", Jean Dufaux, Christian Cailleaux, Etienne Schreder (Blake Et Mortimer)

4. "13 a table !", Collectif (Pocket)

5. "Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris T.9; Un cow-boy dans le coton", Jul et Achdé (Lucky Comics)

6. "Toujours plus, + = +", Léna Situations (Robert Laffont)

7. "Les vieux fourneaux, Tome 6 : L'oreille bouchée", Wilfrid Lupano et Paul Cauuet (Dargaud)

8. "Mortelle Adèle - Hors série : Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres", Mr Tan et Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse)

9. "Ci-gît l'amer - Guérir du ressentiment", Cynthia Fleury (Gallimard)

10. "L'anomalie", Hervé Le Tellier (Gallimard)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.