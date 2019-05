Aventures, souvenirs littéraires dans une expo pour les 40 ans du prix Bernard Versele

Qu'ont en commun Poto le chien, Capitaine Maman ou encore une chenille mangeuse de baleines? Une, deux ou trois chouettes. Comprenez: ils sont chacun le héros d'un livre pour enfant primé par le 40e prix littéraire "Bernard Versele". Pour fêter cet anniversaire, la Ligue des familles, qui décerne la récompense, retrace quatre décennies de livres d'enfants et de souvenirs d'adultes à travers une exposition qui posera ses bagages du 5 au 26 juin à Bruxelles, a-t-elle annoncé mercredi.

Depuis 1979, le prix de littérature francophone Bernard Versele "donne la parole aux enfants: quels sont les livres qu'ils ont aimés, qui les ont fait rire ou qui les ont émus?", résumait à l'époque Jacques Zwick, secrétaire général de la Ligue des familles de 1955 à 1988. Avec ses cinq catégories (cinq "chouettes") en fonction de l'âge du jeune lecteur, la récompense veut aiguiller les parents dans leurs futurs achats de littérature jeunesse. Une sorte de "label de qualité", la fameuse chouette, délivré par les petits aventuriers.

L'exposition "40 ans du Prix Versele" slalomera entre animations, créations d'enfants, souvenirs d'adultes, réflexions et coins lecture pour explorer à l'Atrium de l'Espace 27 septembre toutes les facettes de la littérature de jeunesse. Durant ces 40 ans, 1,5 million d'enfants ont voté pour couronner 193 livres parmi un millier d'histoires.

En 2019, plus de 50.000 critiques en herbe ont participé à l'attribution du prix Bernard Versele, du nom d'un jeune chercheur qui élabora notamment une formation pour puéricultrices afin de prendre en compte l'enfance préscolaire. Les touts petits (une chouette, dès 3 ans) se sont ainsi attachés à Poto le chien. Débarqué tout seul au village, il se pique à l'épicier, la charcutière, le jardinier et le coiffeur, mais rencontre aussi l'ami Marcel, qui a un cœur d'or, et le bienveillant boulanger.

Ceux qui ont déjà soufflé leur cinquième bougie (deux chouettes) ont plongé dans les aventures de Capitaine Maman, archéologue sous-marine, et de Quartier-Maître Mémé, qui tentent de remonter à la surface une énorme tête de pierre. Trois petits polissons clandestins les y aideront en maniant un sous-marin de poche. "Sous ses couleurs pastel, cet album dit des choses essentielles", selon la Ligue des familles.

"Minute, papillon"! Une chenille -énorme- qui affirme être un ogre, déteste les légumes et prétend avaler des baleines, des lutins et des dinosaures au petit-déjeuner? C'est l'album que les curieux à partir de 7 ans (trois chouettes) ont préféré.

Quant aux lecteurs de 9 ans et plus (quatre chouettes), ils n'ont pas eu froid aux yeux en plébiscitant "Ma grand-mère est une terreur". Cette aïeule au sens aigu de la justice, au grand pouvoir de persuasion et dotée d'un... marteau et d'une faucille (pour les grandes occasions) se plante devant les Autorités, qui veulent construire une route à travers bois en sacrifiant des centaines d'arbres.

Enfin, les cinq chouettes des explorateurs de 11 ans et plus sont revenues au roman à l'ancienne "Sally Jones. La grande aventure". Dans un Congo à peine colonisé, il y a 100 ans, une petite gorille est arrachée à sa mère pour être vendue à un marchand d'ivoire turc. Désormais prénommée "Sally Jones", elle est travestie en bébé humain et trimbalée de bateau en camion à travers le monde. Malgré les cages et les trahisons, la petite guenon déploie ses dons et apprend à lire et écrire, danser, conduire un camion et se faire un ami dans le monde des humains.