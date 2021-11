Aurélie Cabrel signe un joli conte de Noël

Après avoir publié un conte musical ("Zélie la pirate"), Aurélie Cabrel est de retour dans le rayon jeunesse de vos librairies avec son nouveau livre "L’effet Noël". Il s’agit d’un conte de Noël publié sous forme de livre de l’avent : vingt-quatre chapitres à lire avec les enfants en attendant le soir de Noël.

Vous connaissez sans aucun doute le principe des calendriers de l’avent. A partir du 1er décembre et jusqu’au 24, vous recevez tous les jours un petit quelque chose : chocolat, petites surprises, produits de beauté, bières,… Les versions pour adultes et pour enfants se déclinent à l’infini. Aujourd’hui, nous avons eu envie de vous présenter un calendrier de l’avent un peu spécial : sous forme de livre ! Aurélie Cabrel et son amie Fanny Dupin ont publié et autoédité (chez Baboo Music) un joli conte de Noël intitulé "L’effet Noël".

Cette histoire extraordinaire se passe à exactement 3154 km de Paris, 14 967 de Sydney et 8101 de San Francisco, loin, très loin dans l’hémisphère Nord en Laponie, dans la ville de Rovaniemi, au cœur du royaume de noël ! Pour fêter leurs 200 ans de mariage, le Père et la Mère Noël décident de partir en vacances au Pôle Sud durant le mois de décembre. "Promis, nous serons rentrés pour le 23 décembre" disent-ils aux lutins de Noël qui vont devoir préparer tous les cadeaux de Noël seuls. Et ces petits lutins vont avoir du fil à retordre car tout ne va pas exactement se passer comme d’habitude… Pendant que la mère et le père Noël se la coulent douce en chemises à fleurs et en buvant des cocktails, des choses inattendues vont se passer à Rovaniemi : le vert et le rouge de Noël vont se transformer en rose et bleu, le centre de gravité va être inversé (empêchant les rennes de voler !) et la liste des enfants sages va être mélangée avec celle des enfants pas sages… A qui distribuer les cadeaux ? !

Les lutins arriveront-ils à sauver Noël ? Découvrez-le en lisant les 24 chapitres de ce joli conte plein d’humour et de magie de Noël.

"L’effet Noël", par Aurélie Cabrel et Fanny Dupin, Baboo Music.