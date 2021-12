"Astérix et le Griffon" toujours au sommet du classement des livres les plus vendus

Aucun changement en tête du classement des ventes de livres établi par Edistat. "Astérix et le Griffon" s’impose toujours comme l’ouvrage le plus demandé à l’approche des fêtes de fin d’année. Le trio de tête est complété par les nouvelles aventures de "Blake et Mortimer" qui montent d’un cran pour s’installer à la deuxième place du classement, et "La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr qui descend sur la troisième marche du podium.

1. "Astérix – T.39 : Astérix et le Griffon", Didier Conrad et Jean-Yves Ferri (Albert René)

2. "Blake et Mortimer – T.28 : Le Dernier Espadon", Berserik Teun, Peter Van Dongen, Jean Van Hamme (Blake et Mortimer)

3. "La plus secrète mémoire des hommes – Prix Goncourt 2021", Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey)

4. "13 à table ! 2022", Collectif (Pocket)

5. "Pour rien au monde", Ken Follett (Robert Laffont)

6. "L’Inconnue de la Seine", Guillaume Musso (Calmann-Lévy)

7. "Le Jeune Acteur 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma", Riad Sattouf (Les Livres du Futur)

8. "S’adapter – Prix Femina 2021, Prix Landerneau 2021, Prix Goncourt des lycéens 2021", Clara Dupont-Monod (Stock)

9. "Mortelle Adèle – Show Bizarre !", Mr Tan et Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse)

10. "Jack et la grande aventure du Cochon de Noël", J.K. Rowling (Gallimard Jeunesse)