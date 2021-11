" Astérix et le Griffon " en tête de liste pour la quatrième semaine consécutive

Une chose est sûre, l’irréductible Gaulois sera forcément sous le sapin de nombreuses familles à l’occasion des fêtes de fin d’année, tant sa trente-neuvième aventure, "Astérix et le Griffon", semble indétrônable. L’album reste au sommet du classement des ventes de livres établi par Edistat pour la quatrième semaine consécutive. Il se place devant le Prix Goncourt 2021, "La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr, toujours second, et le tome 15 de "Dragon Ball Super" d’Akira Toriyama et Toyotarô.

Classement des meilleures ventes de livres du 8 au 14 novembre 2021 :

1. "Astérix – T.39 : Astérix et le Griffon", Didier Conrad et Jean-Yves Ferri (Albert René)

2. "La plus secrète mémoire des hommes – Prix Goncourt 2021", Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey)

3. "Dragon Ball Super – T.15", Akira Toriyama et Toyotarô (Glenat)

4. "Le Jeune Acteur 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma", Riad Sattouf (Les Livres du Futur)

5. "13 à table ! 2022", Collectif (Pocket)

6. "Spy x Family – T.6", Tatsuya Endo (Kurokawa)

7. "Largo Winch – T.23 : La frontière de la nuit", Eric Giacometti (Dupuis)

8. "Harry Potter – T.2 : Harry Potter et la Chambre des Secrets", MinaLima et J.K. Rowling (Gallimard Jeunesse)

9. "L’Inconnue de la Seine", Guillaume Musso (Calmann-Lévy)

10. "Premier sang – Prix Renaudot 2021", Amélie Nothomb (Albin Michel)